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    Эпидситуация в Алматинской и Жетысуской областях продолжает ухудшаться

    25 Июля 2022, 14:37

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области за последние сутки коронавирусом заболели 83 человека, в Жетысуской – 84, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в Алматинской области за последнюю неделю зарегистрировано 546 случаев, в Жетысуской – с 8 июня выявлено 878 случаев.

    «Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматинской и Жетысуской областях идет на ухудшение», - отметили в департаменте санэпидконтроля.

    Согласно данным ведомства, оба региона находятся в «зеленой» зоне, с начала года в общей сложности было зафиксировано 71 тыс. 492 случая COVID-19.

    «Темпы роста заболеваемости КВИ в Алматинской области выше, чем за последние две недели, то есть заболеваемость выросла с 338 до 546 случаев. Высокие показатели за последнюю неделю показали такие районы, как Балхашский, Енбекшиказахский, Илийский, Карасайский, Райымбекский, Талгарский и город Конаев», - уточнили в департаменте.

    Наибольший удельный вес заболевших по возрастному составу отмечается среди населения в возрасте 50 лет и старше – 28 %, среди контингента 20-29 лет – 26 % и среди детей до 14 лет – 15,6 %.

    «Темпы роста заболеваемости COVID-19 в Жетысуской области выше, чем за последние две недели, то есть заболеваемость выросла с 236 до 520 случаев. Районы, показавшие высокие показатели за последнюю неделю: Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Панфиловский, Саркандский, Талдыкорганский и город Текели», - добавили в ДСЭК.

    Больше всего в регионе заболели дети до 14 лет – 34 %, среди контингента 20-29 лет – 30 %, далее среди населения в возрасте 50 лет и старше – 25 %.

    Основными местами заражения КВИ названы семейные мероприятия, кафе и столовые, общественный транспорт. Также больше болеют граждане, прибывшие из мест отдыха и отдыхающие за рубежом.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Коронавирус в РК Жетысуская область
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