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Эпидситуация ухудшается: Алтай Кульгинов обратился к горожанам

12 Января 2022 12:51
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Эпидситуация ухудшается: Алтай Кульгинов обратился к горожанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что эпидситуация в городе за последние дни ухудшилась в разы. Он также обратился к горожанам с призывом вакцинироваться и пройти ревакцинацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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«Дорогие горожане!

Ситуация в городе с обеспечением безопасности и правопорядка стабильная. Чего нельзя сказать об эпидситуации, которая за последние дни в разы ухудшилась. Столица перешла в «красную зону».

Если раньше за сутки в среднем регистрировалось до 100 случаев заражения коронавирусом, то сейчас эта отметка варьируется в пределах от 1200 до 1,5 тыс! В госпитализации нуждаются до 100 пациентов в день. Это не просто цифры, это здоровье наших граждан, это колоссальная нагрузка на медучреждения города!

Резкое увеличение мы наблюдаем в связи с появлением у нас в городе нового штамма коронавируса - «омикрон», также, как отмечают врачи, увеличение связано с прошедшими праздничными днями.

Штамм «омикрон» характеризуется высокой контагиозностью, заражению подвержены все возрасты! Количество обращений в станцию скорой медпомощи в сутки превышает 4,5 тыс; вызовов – более 2 тыс.

Посетил поликлинику № 10. Основная нагрузка ложится именно на поликлиники города. Поручил усилить работу амбулаторных служб. Ранее количество мобильных бригад, которые выезжают на дом к пациентам с коронавирусом, увеличили до 300, дооснастили медучреждения дополнительным оборудованием и медикаментами.

Дополнительно ещё в четырех больницах развернули инфекционные стационары. Это позволило нам увеличить количество инфекционных коек более чем вдвое. В общей сложности имеется более 1200 коек.

В целях недопущения дальнейшего роста призываю всех горожан соблюдать строгие саннормы, не посещать места массового скопления людей, не ходить друг к другу в гости, не собираться большими компаниями.

Призываю всех граждан, кто ещё не вакцинировался – вакцинироваться, также, у кого подошло время – пройти ревакцинацию. В случае заражения коронавирусом вакцинированные граждане переносят вирус гораздо легче. Только за счёт вакцинации вы обезопасите и своё здоровье, и здоровье близких. Не испытывайте свой организм опасным вирусом, который косит жизни и здоровье людей», - написал аким столицы.



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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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