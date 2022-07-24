Эпидситуация по КВИ, встреча глав стран ЦА, громкие уголовные дела – обзор недели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в Казахстане запомнилась знаковыми встречами Президента страны и наших дипломатов, резонансными публикациями о расследовании дел о чиновниках из высших эшелонов власти и депутатах, а также риском вернуться к прежнему эпидемиологическому режиму по COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В последние семь дней МИА «Казинформ» освещало встречи и контакты Президента и дипломатов с представителями других стран. В субботу Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду. После церемонии встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам» Глава государства и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес. Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот, и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.

В субботу же Президент Казахстана провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемому 23 июля. Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

В эти же дни Президент РК принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Выступая на встрече, Касым-Жомарт Токаев озвучил несколько предложений для развития региона и сотрудничества стран региона в разных сферах. По итогам встречи Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали ряд документов.

Тем временем, замминистра иностранных дел РК Адиль Турсунов провел встречу с Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы казахстанско-китайского стратегического партнерства, в особенности, предстоящие контакты сторон на высшем уровне. Достигнута договоренность успешно провести саммит СВМДА в октябре 2022 года в Нур-Султане, а в следующем году - ряд совместных мероприятий по случаю 10-летия инициативы Пекина «Один пояс, один путь».

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О громких делах в отношении высокопоставленных (и не очень) лиц. Экс-председателю КНБ РК Кариму Масимову и его заместителю, подозреваемым в государственной измене, продлили срок ареста до 6 августа.

Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов раскрыла новые подробности в делах Кайрата Сатыбалды, Гульмиры Сатыбалды, Кайрата Боранбаева и руководителей оператора ТОО «РОП».

В пятницу стало известно, что директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест на один месяц.

В южной столице экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 августа. В прокуратуре Алматы ранее сообщили, что по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

Тем временем в Костанае четырем участникам массовых беспорядков, произошедших в январе, вынесли приговор.

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Привлекла внимание и эпидситуация в республике. В случае перехода в «красную» зону по числу болеющих коронавирусом, возможно, возобновят систему Ashyq и ограничительные мероприятия, заявили на этой неделе в Минздраве РК. Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона в «красную» зону согласно матрице. Есть в стране и другая напасть - сибирская язва. Из-за нее в зоне риска находится 181 населенный пункт в Алматинской и Жетысуской областях.

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Не обошли стороной и новости об охране окружающей среды. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев назвал причину гибели тюленей на Каспии. 17 особей имели на теле следы механических воздействий. Причинами механических воздействий могли быть прилов тюленей в рыболовные сети, нанесение травм живым или мертвым тюленям при их выпутывании, запутывание тюленей в запрещенных орудиях отлова. В Восточном Казахстане экологи оштрафовали «Казцинк» на сумму более 10 млн тенге. А в Жетысуской области, в городе Текели, уголовное дело возбудили на директора школы за вырубку сосен.

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Имели место в темах нашей ленты новости о происшествиях с участием животных. В сети появилось видео, на котором водитель внедорожника жестоко наезжает на лежащую на земле лошадь в селе Междуреченское Алматинской области. Позже полиция заявила, что уголовное дело в отношении водителя внедорожника будет прекращено в связи с примирением сторон. Виновный в полном объеме возместил ущерб хозяину животного.

Похожий случай из Акмолинской области - там уголовная ответственность за убийство собаки грозит 53-летнему жителю областного центра. В Актобе, напротив, от бродячих собак пострадали люди - они напали на женщину с ребенком, отбиться от своры ей помогли случайные прохожие.

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Целый ряд событий, коснувшихся стражей порядка, произошел в разных регионах. В Костанае двое суток ареста получил герой Tik-Tok-ролика, оскорбивший полицейских. В Караганде в соцсетях распространили видео конфликта между мужчинами с участием правоохранителей. В кадре фигурирует замначальника управления криминальной полиции Ермек Тобулбаев. Прозвучало и имя работника прокуратуры Алексея Бондарева, который там якобы тоже был.

Немало случилось происшествий с участием иностранцев. К примеру, подростка из Германии, пропавшего в лесу, нашли североказахстанские полицейские. В Атырау гражданин Федеральной Республики Нигерия занимался хранением и перевозкой синтетических наркотических средств. При этом оперативники Павлодарской области установили и задержали разыскиваемого в Казахстане мошенника в Омске.

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Интересно было почитать о более позитивных новостях из жизни общества. День работников сферы ЖКХ может появиться в Казахстане. Отмечать его предлагают 16 апреля, в день окончания осенне-зимнего отопительного сезона. Тем временем также стало известно, что в городе Семее Абайской области 10 августа, в День рождения Абая, пройдет Форум земляков. За жителей Уральска можно просто искренне порадоваться. В городском парке запустили новое колесо обозрения, стоимость которого оценивается в 250 млн тенге.

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О культуре. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Кыргызстан посетил дом-музей Мухтара Ауэзова, расположенный в городе Чолпон-Ате (Кыргызстан). Там он открыл бюст Мухтара Ауэзова и оставил запись в книге почетных гостей.

В широкий прокат выходит фильм «Слепая любовь», снятый по сценарию известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Генеральными продюсерами картины выступили Тимур Бекмамбетов и мама спортсмена Оксана Тен.

Казахстанцы вновь отличились на Славянском базаре-2022. В Беларуси 12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом и обладателем диплома второй степени на международном детском музыкальном конкурсе Славянского базара-2022. Специальную награду на этом престижном конкурсе завоевал Kyle Ruh из Казахстана.

На этой неделе портрет Президента Казахстана необычным способом - из слов - нарисовала художница из Алматы Асель Сабыржанкызы. Глава государства после этого отправил ей благодарственное письмо и пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов.

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Напоследок пара строк о спорте и о том, что рядом. В Юджине (США) легкоатлетка Нора Джеруто выиграла историческое для Казахстана «золото» чемпионата мира по легкой атлетике. Она с рекордом мировых первенств (8:53.02) заняла первое место в соревнованиях по бегу с препятствиями на 3000 метров, позволив тем самым гимну Казахстана впервые в истории прозвучать на чемпионате мира по легкой атлетике. Нора Джеруто также установила новый рекорд мировых первенств с результатом 8:53.02. Этот показатель также стал третьим лучшим в истории.

Ряд наград завоевали казахстанские тяжелоатлеты на юношеском чемпионате Азии в Ташкенте. Например, Егор Шерер вошел в тройку лидеров юниорского чемпионата Азии в категории до 81 кг, а Надежда ЛИ взяла «золото».

Накануне также Федерация тенниса Казахстана сообщила о решении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перенести China Open из Пекина в Нур-Султан - казахстанская столица примет свой первый в истории турнир ATP 500. Он пройдет с 1 по 9 октября 2022 года. Это третий по значимости турнир мужского тенниса после стартов Большого шлема и ATP Masters 1000. Статус такого состязания означает, что на Astana Open ожидается сильный состав участников, в том числе из мирового ТОП-10.

А на юге Шымкент выбран местом проведения республиканского турнира по таеквондо. Кроме того, 23 июля в этом же городе прошел пятый республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике.