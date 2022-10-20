Эпидситуация по КВИ остается благоприятной в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией стабильная. За последнюю неделю зарегистрировали 30 случаев. Об этом на брифинге в РСК сообщила руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айнагуль Мусина, передает МИА «Казинформ».

По словам спикера, в Акмолинской области ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией стабильная.

За этот год зарегистрировали 23 596 лабораторно подтвержденных случаев, за октябрь – 92 (2021 год – 42 434, 2020 – 7 247).

«Из 92 больных КВИ выявили с симптомами – 84 (91,3%), по эпидемиологическим показаниям – 4 (2,1%), с профилактической целью – 4 (6,5%). На сегодня получают лечение 4 пациента», - проинформировала Айнагуль Мусина.

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается с 15 июня этого года. С 4 по 11 октября зарегистрировали 44 случаев, с 12 по 18 октября - 30 случаев, снижение в 1,4 раз (на 20 случаев).

«По количеству ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваний Акмолинская область остается на 3 месте. На сегодня выявили с диагнозом (КВИ+) в городе Кокшетау - 3, в Бурабайском - 2, Есильском районе - 1 случай», - заключила А. Мусина.



