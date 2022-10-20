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    Эпидситуация по КВИ остается благоприятной в Акмолинской области

    20 Октября 2022, 19:54

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией стабильная. За последнюю неделю зарегистрировали 30 случаев. Об этом на брифинге в РСК сообщила руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айнагуль Мусина, передает МИА «Казинформ».

    По словам спикера, в Акмолинской области ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией стабильная.

    За этот год зарегистрировали 23 596 лабораторно подтвержденных случаев, за октябрь – 92 (2021 год – 42 434, 2020 – 7 247).

    «Из 92 больных КВИ выявили с симптомами – 84 (91,3%), по эпидемиологическим показаниям – 4 (2,1%), с профилактической целью – 4 (6,5%). На сегодня получают лечение 4 пациента», - проинформировала Айнагуль Мусина.

    Рост заболеваемости COVID-19 отмечается с 15 июня этого года. С 4 по 11 октября зарегистрировали 44 случаев, с 12 по 18 октября - 30 случаев, снижение в 1,4 раз (на 20 случаев).

    «По количеству ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваний Акмолинская область остается на 3 месте. На сегодня выявили с диагнозом (КВИ+) в городе Кокшетау - 3, в Бурабайском - 2, Есильском районе - 1 случай», - заключила А. Мусина.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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