Эпидситуация по коронавирусу в Узбекистане продолжает улучшаться

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, 20 декабря коронавирусная инфекция подтвердилась у 124 человек - это минимальный показатель с июня, когда в республике начали фиксировать очередную волну пандемии.

Отметим, в июне-августе показатель заболеваемости держался на уровне 800-1000 человек в сутки. В сентябре-октябре ситуация улучшилась, тогда за день выявлялись до 400 случаев заражения COVID-19.

«Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 194 212, или 98 % от заболевших. Сейчас на лечении находятся 1715 пациентов с COVID-19», - сообщает Минздрав.