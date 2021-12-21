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    Эпидситуация по коронавирусу в Узбекистане продолжает улучшаться

    21 Декабря 2021, 14:47

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ, 20 декабря коронавирусная инфекция подтвердилась у 124 человек - это минимальный показатель с июня, когда в республике начали фиксировать очередную волну пандемии.

    Отметим, в июне-августе показатель заболеваемости держался на уровне 800-1000 человек в сутки. В сентябре-октябре ситуация улучшилась, тогда за день выявлялись до 400 случаев заражения COVID-19.

    «Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 194 212, или 98 % от заболевших. Сейчас на лечении находятся 1715 пациентов с COVID-19», - сообщает Минздрав.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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