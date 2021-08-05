Эпидситуация по коронавирусу в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 августа 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангыстауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.

В целом, Республика Казахстан остается в «красной зоне» по темпам распространения коронавируса.



