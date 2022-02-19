Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Эпидситуация по коронавирусу улучшается в Узбекистане

    19 Февраля 2022, 13:30

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ 18 февраля коронавирусная инфекция подтвердилась у 191 человека — это минимальный показатель с 5 января, когда было зарегистрировано 146 случаев.

    Отметим, с середины января статистика заболеваемости держалась на уровне 1000-1400 человек в сутки. В первой декаде февраля ситуация улучшилась, тогда за день выявлялись до 500 случаев заражения COVID-19.

    «По состоянию на 18 февраля 2022 года число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 235063 (+191) человека. общее число выздоровевших достигло 224458 (+1382) человек, показатель выздоровления составляет 95%», - сообщает Минздрав.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров