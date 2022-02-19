Эпидситуация по коронавирусу улучшается в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ 18 февраля коронавирусная инфекция подтвердилась у 191 человека — это минимальный показатель с 5 января, когда было зарегистрировано 146 случаев.

Отметим, с середины января статистика заболеваемости держалась на уровне 1000-1400 человек в сутки. В первой декаде февраля ситуация улучшилась, тогда за день выявлялись до 500 случаев заражения COVID-19.

«По состоянию на 18 февраля 2022 года число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 235063 (+191) человека. общее число выздоровевших достигло 224458 (+1382) человек, показатель выздоровления составляет 95%», - сообщает Минздрав.



