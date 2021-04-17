Эпидситуация осложняется в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории города Шымкента пока осложняется. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 121 человек. Из них 81 симптомные, бессимптомные - 40. 34 инфицированных госпитализированы в инфекционный стационар, 87 взяты на домашний карантин, передает МИА «»Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Управление здравоохранения отмечает, что Шымкент находится в «красной зоне» и число зараженных коронавирусом растет день ото дня. Поэтому специалисты призывают всех горожан не выходить из дома, строго соблюдая санитарные требования. Также советуют сделать прививку от инфекции.

Стоит отметить, за сутки в городе вакцинировано 9462 человека. Первый компонент получили 9 215 человек, второй - 247 человек. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 54 989 человек. Из них 6 795 человека получили два компонента вакцины.

Согласно данным Минздрава, в всего Казахстане первым компонентом провакцинировано 644 643 человека, из них получившие прививку вторым компонентом - 116 786 человек.







