Эпидемия насилия в Южной Корее: полиция усиливает работу

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Полиция Сеула всерьез усилит свою работу на фоне вспышки насилия и участившихся случаев поножовщины в столице страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Ожидается, что столичные полицейские не только усилят патрулирование, но также будут останавливать и обыскивать подозрительных людей на улицах после нескольких случаев массовых ножевых ранений, заявил в пятницу начальник национальной полиции.

В городе объявлена «специальная полицейская операция».

«Мы будем выборочно останавливать и обыскивать тех, кто подозревается в хранении оружия или людей, ведущих странный образ жизни, в соответствии с установленными законом процедурами», — заявил начальник полиции. Он также приказал полиции активно применять физическую силу, включая применение огнестрельного оружия или электрошокеров, в случае повторения нападений с ножом.

Начальник полиции также подчеркнул, что они будут наказывать тех, кто публикует угрозы совершить схожие преступления или распространять фальшивые новости в Интернете «настолько строго, насколько это позволяет закон».

Сегодня утром неизвестный напал с ножом на 49-летнего учителя прямо в школе в южнокорейском городе Тэджон, а затем скрылся. Полиции удалось задержать нападавшего.

За несколько часов до этого в четверг вечером четырнадцать человек были ранены, двое из них находятся в критическом состоянии после того, как мужчина въехал на автомобиле на пешеходную дорожку и устроил поножовщину в универмаге в Соннаме.

Преступление произошло через две недели после еще одного случая поножовщины, в результате которой один человек погиб и трое получили ранения на станции Силлим в Сеуле.

Помимо этого, в Южной Корее отмечается рост насилия по отношению к учителями со стороны школьников. Ученик начальной школы напал на учителя в юго-восточном портовом городе Пусан 24 июля после еще двух недавних подобных инцидентов. Третьеклассник так избил учительницу, что та оказалась в больнице.