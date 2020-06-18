Эпидемия коронавируса по-прежнему в активной фазе – глава Европейского бюро ВОЗ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Число стран европейского региона, где возрос показатель заболеваемости атипичной пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом, увеличилось втрое, а эпидемия по-прежнему находится в активной фазе во многих государствах. Об этом в ходе онлайн-брифинга в четверг рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Число подтвержденных случаев в мировом масштабе превысило восемь миллионов. На европейский регион приходится 31 процент от общего числа заболевших и 43% от общего числа умерших во всем мире», - сказал Клюге.

Он добавил, что вирус унёс жизни почти полумиллиона человек во всем мире.

«После нескольких недель снижения числа случаев инфекции в некоторых странах, в настоящее время показатель новых случаев стабилизировался на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону», - отметил он.

По его словам, в ряде стран, таких как Северная Македония, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, наблюдается увеличение числа случаев инфицирования вирусом.

«В прошлом месяце число европейских стран, в которых суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился, выросло почти втрое – с шести до 21 страны», - поделился Ханс Клюге.

«Эпидемия COVID-19 по-прежнему находится в активной фазе во многих странах. Крайне важно, чтобы мы продолжали восстанавливать и отстраивать нормальную жизнь после общего карантина, однако не менее важно, чтобы государственные органы стран вкладывали все необходимые средства и силы в создание активной системы эпиднадзора, позволяющей выявлять случаи заболевания, проводить тестирование и отслеживать контакты инфицированных лиц, чтобы избежать необходимости введения в ближайшие недели и месяцы нового общего карантина, связанного с большими финансовыми расходами, в случае если показатели инфицирования опять пойдут вверх», - подчеркнул он.

«У нас уже есть один тревожный сигнал: в нескольких странах открытие школ после карантина привело к локальным «скачкам» числа случаев, а значит нам нужно сохранять бдительность и подходить к снятию ограничений с осторожностью. Повторюсь: риск по-прежнему остается высоким во всех странах», - говорит глава Европейского регионального бюро ВОЗ.

Исследование, опубликованное в журнале «Ланцет», продемонстрировало вызывающую тревогу картину: 22% мирового населения – или 1,7 миллиарда человек во всем мире – живет как минимум с одним сопутствующим заболеванием, которое подвергает людей повышенному риску развития тяжелой формы заболевания в случае инфицирования COVID-19.

Он отметил, что пандемия оказывает негативное влияние на разные аспекты здоровья и благополучия людей. При этом данные, которыми располагает ВОЗ, «вызывают обеспокоенность».

«В европейском регионе 68 процентов стран сообщили о том, что предоставление услуг по ведению неинфекционных заболеваний было прервано из-за пандемии. Было частично или полностью прервано предоставление 66% услуг по ведению пациентов с артериальной гипертензией и 58 процентов услуг по ведению пациентов, страдающих диабетом или его осложнениями», - сказал Клюге.

По его словам, в Нидерландах на 25% снизились показатели диагностики рака, в некоторых странах приостановлена работа программ скрининга на рак. В Испании число случаев лечения инфаркта миокарда на базе отделений кардиологии снизилось на 40% по сравнению с данными за период до начала эпидемии.

«Мы также стали свидетелями 60%-ного сокращения показателей по выявлению туберкулеза, что приводит к позднему началу лечения и росту смертности от этой болезни. В некоторых странах было прервано оказание услуг по иммунизации населения. Ряд других стран столкнулся со снижением показателей охвата: так, в Великобритании охват детского населения вакциной против кори, паротита и краснухи к середине апреля упал на 20 процентов», - отметил Ханс Клюге.



