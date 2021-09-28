Эпидемиологическую ситуацию нужно продолжать держать на контроле – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства заявил, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всех регионах за месяц значительно снижен уровень заболеваемости. В «красной» зоне пока остаются города Алматы и Нур-Султан, Карагандинская, Павлодарская и Акмолинская области», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина подчеркнул, что эпидемиологическую ситуацию нужно продолжать держать на постоянном контроле и продолжать вакцинацию населения.

«В настоящее время всего вакцинировано более 7,5 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито 6,4 млн человек. Наряду с этим, нужно принять профилактические и противоэпидемические меры по гриппу и другим респираторным инфекциям», - добавил Аскар Мамин.

Для вакцинации против гриппа подготовлено 2,5 млн доз вакцин.

«Необходимо активизировать вакцинацию населения против гриппа и обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных гриппом», - заключил Аскар Мамин.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой доложил об эпидемиологической ситуации в Европе и Казахстане. По его словам, снижение прироста заболеваемости отмечается в 32 странах ЕвроВОЗ.



