Новости
Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана
3 Января 2022 09:52
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеВосемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК За сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ Свыше 147 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
В «красной» зоне: нет регионов.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская,Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 47 пациентов с КВИ подключены к аппаратам ИВЛ в Казахстане
- Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
- За сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ
- Свыше 147 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
- 282 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
- За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн