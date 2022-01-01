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Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана

1 Января 2022 09:45
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Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне: нет регионов.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская,Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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