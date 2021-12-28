Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом эпидемиологическая ситуация стабильная, занятость мест в инфекционных больницах и реанимациях -17%, количество госпитализаций с тяжелыми случаями коронавирусной инфекции значительно снизилось», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что большинство регионов также находится в «зеленой» зоне, в «желтой» зоне два региона – город Нур-Султан и СКО.

«Тем не менее, с учетом роста заболеваемости в мире, необходимо продолжить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Ношение масок в помещениях и общественном транспорте, соблюдение социальной дистанции в местах скопления людей - строго обязательны!», - подчеркнул Аскар Мамин.

