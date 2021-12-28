+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная – Аскар Мамин

28 Декабря 2021 10:12
Поделиться:
Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ушла из жизни известный ученый Жанар Мустафина
О борьбе с колебаниями стоимости строительства рассказали в Мининдустрии В каких странах наблюдается наибольший рост заболеваемости КВИ Более 100 млн квадратных метров построят в Казахстане до 2025 года

«В целом эпидемиологическая ситуация стабильная, занятость мест в инфекционных больницах и реанимациях -17%, количество госпитализаций с тяжелыми случаями коронавирусной инфекции значительно снизилось», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что большинство регионов также находится в «зеленой» зоне, в «желтой» зоне два региона – город Нур-Султан и СКО.

«Тем не менее, с учетом роста заболеваемости в мире, необходимо продолжить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Ношение масок в помещениях и общественном транспорте, соблюдение социальной дистанции в местах скопления людей - строго обязательны!», - подчеркнул Аскар Мамин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Ушла из жизни известный ученый Жанар Мустафина
О борьбе с колебаниями стоимости строительства рассказали в Мининдустрии
В каких странах наблюдается наибольший рост заболеваемости КВИ
Более 100 млн квадратных метров построят в Казахстане до 2025 года
Популярное
1 Две станции метро скоро запустят в Алматы
2 Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
3 Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
4 В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
5 Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
6 Как украсили Алматы на Новый год
Читайте также
Более 100 млн квадратных метров построят в Казахстане до 2025 года
Каков охват населения Казахстана вакцинацией против коронавируса
Две станции метро скоро запустят в Алматы
Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
Как украсили Алматы на Новый год
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив