Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в Казахстане сделала обзор эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире, передает МИА «Казинформ».

В Британии установлен новый печальный рекорд: еще 1325 человек скончались от коронавируса в течение 28 дней после постановки диагноза. В общей сложности с начала пандемии в стране от коронавируса умерло почти 80 тыс. человек. На этом фоне в срочном порядке сертифицирована третья вакцина от коронавируса, американской фирмы Moderna.

Украина объявила о локдауне на следующий день после празднования Рождества по православному календарю, опасаясь, что после праздников число инфицированных может вновь возрасти.

В Португалии начало действовать чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Там запрещены все поездки в выходные дни и на большей части территории страны продлен комендантский час.

В Чехии, где жесткий карантин был введен еще в конце декабря, министр здравоохранения Ян Блатны отозвал свое заявление о том, что после вакцинации люди не могут передавать инфекцию. Он признал, что твердое подтверждение этому пока не получено.

Франция готова разрешить лыжным курортам запустить подъемники в том случае, если к 20 января это позволит эпидемиологическая ситуация, заявил замминистра по туризму Жан-Батист Лемуан. Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что рестораны страны будут закрыты по крайней мере до середины февраля, а лыжные курорты не откроются до февральских каникул, поскольку инфекция распространяется слишком быстро и больницы не справляются с наплывом пациентов.

Парламент Швеции в пятницу принял закон о пандемии, который наделяет правительство новыми полномочиями для сдерживания COVID-19. Швеция ни разу не прибегала к локдаунам, однако вторая волна инфекции в последние месяцы накрыла страну куда сильнее, чем ожидалось, поэтому власти решили ужесточить меры. По новому закону, который вступает в силу с воскресенья, правительство сможет закрывать предприятия, торговые центры и останавливать работу общественного транспорта.