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    Эпидемиологическая ситуация по КВИ ухудшилась в Нур-Султане

    20 Июля 2022, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние две недели в столице зарегистрировано 3 970 случаев КВИ. Об этом в ходе брифинга сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной. Если с 22 июня по 5 июля, за две недели зарегистрировано 414 случаев, то за последние две недели, с 6 по 19 июля уже зарегистрировано 3 970 случаев КВИ», - сказала Сархат Бейсенова.

    По ее словам, уровень заболеваемости увеличился в 9,5 раз.

    «Выявление новых случаев достигло 586 в сутки. По новой матрице эпидемиологической ситуации город приближается к «желтой» зоне», - добавила Сархат Бейсенова.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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