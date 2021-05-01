Эпидемиологи обратились к жителям столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приближаются майские праздники, которые горожане привыкли отмечать отдыхом в компаниях, на свежем воздухе. В связи с этим Департамент санитарно-эпидемиологического контроля столицы обратился к жителям столицы с предупреждением о том, что опасный вирус продолжает представлять угрозу здоровью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Нур-Султан полтора месяца находится в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Ежесуточно в городе регистрируют до 600 новых случаев заболевания КВИ.

В связи с этим Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана просит всех граждан города отнестись с пониманием в период праздников и строго соблюдать режим карантина. Опасный вирус продолжает представлять угрозу здоровью всех, без исключения. Эпидемиологи рекомендуют воздержаться от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, лишних и необязательных поездок.

«В основной группе риска остаются также люди с хроническими заболеваниями, представители старшего поколения. Могут заразиться и дети. Помните, что социальное дистанцирование имеет жизненно важное значение во время пандемии. Только в изоляции и вакцинации мы победим пандемию. Поэтому призываем всех следовать рекомендациям и показать свою ответственность и единство в борьбе с пандемией», - говорится в сообщении ведомства.