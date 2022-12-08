Эпический балет «Спартак» вернется в репертуар театра «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эпический балет «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна, поставленный на сцене «Астана Опера» легендарным хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем, станет грандиозной финальной точкой Международного фестиваля «Жібек жолы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Новую жизнь, спустя восемь лет, спектакль получил благодаря балетмейстерам – заслуженному артисту России Руслану Пронину и Оксане Цветницкой. Главные партии в исторической постановке исполнят заслуженные деятели Казахстана Бактияр Адамжан и Мадина Басбаева, а также артисты Армянского национального академического театра оперы и балета Раффи Галстян и Анаит Василян.

Героический балет А.Хачатуряна «Спартак» впервые был показан в «Астана Опера» в 2014 году во время проведения первого фестиваля «Жібек жолы». Хореографом-постановщиком выступил Юрий Григорович. Возобновлением спектакля в 2022 году занялись ассистенты великого мастера – известный российский педагог-балетмейстер Руслан Пронин и Оксана Цветницкая, которые осуществляли его постановки по всему миру.

Долгие десятилетия балет «Спартак» является украшением репертуара мировых театров. Однако из около 20 версий постановок самыми популярными остаются две: Ю. Григоровича и Л. Якобсона.

В рамках фестиваля «Жібек жолы» в один из дней партию Спартака исполнит ведущий солист Армянского национального академического театра оперы и балета, победитель международных конкурсов Раффи Галстян. Молодой энергичный артист в 2018 году окончил Ереванский государственный хореографический колледж и был принят в труппу национального театра, где уже высоко оценен поклонниками в таких ролях как Юноша в «Шопениане», Князь Звездич и Евгений Арбенин в «Маскараде», Армен в «Гаяне» А.Хачатуряна, Базиль и Эспада в «Дон Кихоте» Л.Минкуса, Щелкунчик-принц в «Щелкунчике» П.Чайковского и других.

О своем герое, которого он представит 11 декабря на сцене «Астана Опера», артист размышляет так: «Главное качество Спартака – это лидерство. Несмотря на то, что является рабом, его силы духа хватает, чтобы превзойти Красса, которого все бояться. Исполняя партию Спартака, я стараюсь показать мощь и пластику этого героя. Большое значение имеет выражение лица артиста, его мимика, эмоции, которые очень хорошо видны зрителю».

Впервые в роли Спартака исполнитель вышел на сцену в своем родном театре в Ереване в 18 лет.

«Герой мне очень близок, я хорошо его понимаю, а музыка Хачатуряна проникает в мою душу. Это очень большая ответственность выступать на сцене «Астана Опера». Надеюсь, казахстанскому зрителю понравится балет в нашем исполнении. Мы расскажем историю Спартака так, как мы ее видим и чувствуем. Желаю всем нам удачи, а зрителю обещаем бурные эмоции!» – подчеркнул Раффи Галстян.

Его партнерша, исполнительница партии Фригии – возлюбленной Спартака, солистка Национального академического театра оперы и балета Армении Анаит Василян с интересом готовится к выступлению на сцене «Астана Опера».

«Другой театр, другая труппа, другой зритель – это большой опыт для меня как для артиста. Это одновременно очень интересно и волнительно», – призналась она.

В репертуаре юной танцовщицы – партии Клары в «Щелкунчике» П.Чайковского, Жизели в одноименном балете А.Адана, Джульетты в «Ромео и Джульетте» С.Прокофьева, Магнолии в «Чиполлино» К.Хачатуряна и другие.

По словам балерины, ее героиня – персонаж очень глубокий.

«Фригия – женщина с сильным характером, готовая бороться до конца, но при этом она нежная и хрупкая. В ней много совпадений с моим характером. Над этой партией приходится очень много работать, поскольку может быть заметна любая неточность в движениях», – отметила солистка.

Поклонникам балета предстоит не только знакомство с творчеством приглашенных артистов, но и встреча с уже полюбившимися исполнителями. 10 декабря главные партии исполнят Заслуженные деятели Казахстана звезды балета Бактияр Адамжан – Спартак и Мадина Басбаева – Фригия.

В эти дни на сцене «Астана Опера» зрители смогут увидеть Армана Уразова, Заслуженного деятеля Казахстан Еркина Рахматуллаева (Красс), в роли Эгины предстанут Заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева и Асель Шайкенова. В партии Гладиатора дебютирует Далер Запаров.

Дирижировать симфоническим оркестром «Астана Опера» будет Арман Уразгалиев. Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» - народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Балет «Спартак», возрожденный на сцене «Астана Опера», станет ярким и эмоциональным завершением Международного фестиваля «Жібек жолы». Праздник высокого искусства длился в течение месяца, в него вошли масштабные и зрелищные постановки и концертные программы, в которых приняли участие артисты из более чем 20 стран мира.



