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      Акмолинская область

    Эпические топонимы обсудили ученые в Акмолинской области

    11 Сентября 2020, 16:15

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается традиционная декада, посвященная Дню языков народа Казахстана, включающая в себя проведение порядка тысячи мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Сегодня в онлайн режиме состоялась лекция профессора факультета археологии и этнологии ЕНУ им. Л. Гумилева Жамбыла Артыкбаев, этнографа, одного из первых обосновавших правоспособность народных легенд и преданий при составлении исторических картин.

    В своем выступлении ученый обозначил связь топонимов с краеведением, географией и этнографией.

    «Многие наименования часто отражают административно – социальные характеристики, природные реалии. К примеру, история наименования села Караоткель очень глубокая. Слово «черный» на казахском языке не обязательно означает «плохо». Это слово также используется в значении большого, сильного, мощного. Простая переправа через реку для караванов и стад скота недопустима, так как тяжелые переходы не позволяли успешно перейти водный поток. Поэтому делали широкий, прочный проход из камня, выдерживающий большие нагрузки, который в народе назывался черным переходом. Отсюда и название места», - поделился Жамбыл Артыкбаев.

    Также на основе примеров наименований отдельных сел региона профессор предложил о необходимости уточнения реестра географических названий, который будет способствовать изучению теоретических понятий ономастики.

    Особый интерес у участников лекции вызвало разъяснение лектором истории и этимологии происхождения топонимов области.

    В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы ономастической ситуации, связанной с изменением устаревших с идеологической точки зрения названий, исторических, а также отражающих национальное сознание наименований.

    К слову, для слушателей выступление ученого стала событием в области изучения собственных имен, в котором отражаются этнокультурные традиции народа, хранится история коммуникации населения, память исчезнувших наименований.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Наука
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