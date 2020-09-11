Эпические топонимы обсудили ученые в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается традиционная декада, посвященная Дню языков народа Казахстана, включающая в себя проведение порядка тысячи мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Сегодня в онлайн режиме состоялась лекция профессора факультета археологии и этнологии ЕНУ им. Л. Гумилева Жамбыла Артыкбаев, этнографа, одного из первых обосновавших правоспособность народных легенд и преданий при составлении исторических картин.

В своем выступлении ученый обозначил связь топонимов с краеведением, географией и этнографией.

«Многие наименования часто отражают административно – социальные характеристики, природные реалии. К примеру, история наименования села Караоткель очень глубокая. Слово «черный» на казахском языке не обязательно означает «плохо». Это слово также используется в значении большого, сильного, мощного. Простая переправа через реку для караванов и стад скота недопустима, так как тяжелые переходы не позволяли успешно перейти водный поток. Поэтому делали широкий, прочный проход из камня, выдерживающий большие нагрузки, который в народе назывался черным переходом. Отсюда и название места», - поделился Жамбыл Артыкбаев.

Также на основе примеров наименований отдельных сел региона профессор предложил о необходимости уточнения реестра географических названий, который будет способствовать изучению теоретических понятий ономастики.

Особый интерес у участников лекции вызвало разъяснение лектором истории и этимологии происхождения топонимов области.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы ономастической ситуации, связанной с изменением устаревших с идеологической точки зрения названий, исторических, а также отражающих национальное сознание наименований.

К слову, для слушателей выступление ученого стала событием в области изучения собственных имен, в котором отражаются этнокультурные традиции народа, хранится история коммуникации населения, память исчезнувших наименований.



