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    EOSDA и QOLDAU проведут вебинар о методах оценки состояния полей в осенне-зимний период в Казахстане

    2 Ноября 2022, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 15 ноября 2022 года в 16:00 по времени Алматы глобальный поставщик аналитики спутниковых изображений с применением ИИ EOS Data Analytics, а также провайдер цифровой платформы для бизнеса QOLDAU, проведут вебинар о методах анализа состояния полей в сельском хозяйстве во время осенне-зимнего периода в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    Посетители вебинара узнают, каким образом можно оценивать состояния полей дистанционно и как тут могут пригодиться данные о влажности почвы и погоде.

    Регистрация открыта по ссылке.

    Зрители также смогут узнать, как аграрии используют платформу EOSDA Crop Monitoring, чтобы оценивать поля в Казахстане. Вебинар будет интересен в первую очередь крупным зернотрейдерам, продавцам семян и удобрений, агроконсультантам и агрохолдингам. Он продлится до 1,5 часов.

    В таких регионах как Казахстан, где урожайность земель невысока, важно следить за состоянием почвы и правильно планировать полевые работы. В этом могут помочь современные спутниковые технологии.

    На вебинаре выступят:

    · Виталий Вишняк, менеджер по работе с клиентами в EOS Data Analytics

    · Алексей Кривобок, директор по научным решениям в EOS Data Analytics

    · Кайрат Султанбеков, агроном по точному земледелию в QOLDAU.


    Спикеры обсудят существующие методы оценки состояния полей и проблемы, связанные с этой задачей; расскажут, как возможности платформы EOSDA Crop Monitoring помогают решать эту задачу, а также покажут реальные примеры анализа почвы на казахстанских полях.

    «Здорово, что аграрии все больше интересуются спутниковыми технологиями для увеличения урожайности своих полей. В этот раз мы хотим помочь фермерам позаботиться о своих полях тогда, когда на них ничего не растет, чтобы обеспечить высокую урожайность в следующем сезоне», — отметил менеджер по работе с клиентами в EOS Data Analytics Виталий Вишняк.

    В конце вебинара зрители смогут задать свои вопросы. После регистрации пользователям будут отправлены инструкции о том, как посетить мероприятие, а после вебинара они получат доступ к записи трансляции.
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