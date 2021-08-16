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      Образование

    ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза

    16 Августа 2021, 18:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сымбат Канай не является студенткой Евразийского национального университета и среди обучающихся не числится. Об этом сообщила пресс-служба вуза, в связи с распространившейся в ряде СМИ информацией о том, что Сымбат Канай - студентка ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и в качестве подставного лица сдавала тесты ЕНТ за одного из абитуриентов, передает МИА «Казинформ».

    Университет сообщает следующее: «Информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности».

    Отметим, что Национальный центр тестирования регулярно информирует о нарушениях, выявляемых во время сдачи тестирования. Речь идет как о выявлении подставных лиц, так и о проносе запрещенных предметов и пользовании ими.

    Как сообщает НЦТ в своем аккаунте в Instagram , в случае нарушения Правил, информация автоматически, без согласования с профильным министерством передается в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств. При этом, НЦТ не выясняет сведения о школе, где обучались поступающие и тем более об их родителях.

    Стоит отметить, что в прошлом году впервые после принятия данной нормы и просмотра видеозаписей были аннулированы уже присужденные гранты. В текущем году также после просмотра видео аннулированы результаты 19 абитуриентов.

    Даже после завершения ЕНТ и присуждения грантов сотрудники Национального центра тестирования просматривают видео с участием абитуриентов. В первую очередь, проверяются видеозаписи тестируемых, набравших более 100 баллов. Далее разбирают остальные случаи.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Вузы
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