ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сымбат Канай не является студенткой Евразийского национального университета и среди обучающихся не числится. Об этом сообщила пресс-служба вуза, в связи с распространившейся в ряде СМИ информацией о том, что Сымбат Канай - студентка ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и в качестве подставного лица сдавала тесты ЕНТ за одного из абитуриентов, передает МИА «Казинформ».
Университет сообщает следующее: «Информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности».
Отметим, что Национальный центр тестирования регулярно информирует о нарушениях, выявляемых во время сдачи тестирования. Речь идет как о выявлении подставных лиц, так и о проносе запрещенных предметов и пользовании ими.
Как сообщает НЦТ в своем аккаунте в Instagram , в случае нарушения Правил, информация автоматически, без согласования с профильным министерством передается в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств. При этом, НЦТ не выясняет сведения о школе, где обучались поступающие и тем более об их родителях.
Стоит отметить, что в прошлом году впервые после принятия данной нормы и просмотра видеозаписей были аннулированы уже присужденные гранты. В текущем году также после просмотра видео аннулированы результаты 19 абитуриентов.
Даже после завершения ЕНТ и присуждения грантов сотрудники Национального центра тестирования просматривают видео с участием абитуриентов. В первую очередь, проверяются видеозаписи тестируемых, набравших более 100 баллов. Далее разбирают остальные случаи.
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