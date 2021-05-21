ЕНУ имени Гумилева отмечает 25-летие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Евразийском национальном университете им Л. Гумилева отмечают 25-летие вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественных мероприятиях по этому случаю приняли участие аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, руководство и преподавательский состав вуза, известные спортсмены и другие.

«Сегодня большой праздник не только в сфере образовании и науки, но и, в целом, в нашем городе. 25 лет назад Елбасы открыл нам этот большой университет. Его назвали Евразийским. Через год сюда перенесли столицу из Алматы. Тогда Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил, что этот город будет городом молодежи, городом будущего, что этот город будет современным, городом науки, образования и инноваций», - сказал ректор вуза Ерлан Сыдыков, открывая праздничное мероприятие.

Руководитель ЕНУ добавил, что сегодня все это воплотилось в реальности.

«Мы сегодня являемся этому свидетелями. За 25 лет осуществилось становление нашего университета, он достиг мировой узнаваемости. Благодаря поддержке Президента, Елбасы, Правительства, министерства образования и науки развивается и материально-техническая база нашего университета. Мы тесно сотрудничаем и с городскими властями, они нам помогает с работами по благоустройству и соблюдению чистоты», - добавил Ерлан Сыдыков.

Отметим, что среди архитектурных комплексов казахстанской столицы видное место занимает Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, названный именем выдающегося ученого-евразийца, тюрколога. История университета начинается с мая 1996 года, когда Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева был создан национальный университет «евразийского» типа.

Вуз отвечает всем важнейшим требованиям международного образовательного стандарта и является ведущим университетом классического типа. С 2000 года Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва считается вузом международного уровня.



