Энциклопедию о женщинах-фронтовиках презентовали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, в Региональной службе коммуникаций, прошла презентация шеститомной энциклопедии «Женщины - фронтовики Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Долгие годы в открытых источниках можно было найти менее тысячи имен женщин, ушедших на фронт из Казахстана. Понятно было, что это очень малое число. Поэтому я и решил собрать имена женщин-казахстанок. На это ушло шесть лет работы в архивах. В результате были собраны сведения о 7747 женщинах. Это связисты и снайперы, стрелки и пулеметчицы, зенитчицы и разведчицы, медики, выносившие раненых с поля боя и работавшие в госпиталях. Что интересно, каждая одиннадцатая казахстанка воевала, имея офицерское звание - от младшего лейтенанта до майора», - рассказал автор шеститомного труда Жумабай Доспанов.



В книгах не просто перечисление имен и фамилий. Автор рассказывает о каждой женщине, где она воевала, чем и за что награждена.