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    ЕНТ в Нур-Султане пройдет на базе трех университетов

    11 Июня 2020, 21:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ЕНТ в столице будет проводиться ежедневно, а не через день, как годом ранее, передает официальный сайт столичного акимата.

    Единое национальное тестирование в Нур-Султане состоится в период с 20 июня по 5 июля и пройдет на базе трех университетов: Евразийского национального университета им. Л. Гумилева (2 589 учащихся, 13 аудиторий), Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина (1 818 учащихся, 7 аудиторий) и Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (1 848 учащихся, 13 аудиторий).

    «На сегодня имеется база данных участников ЕНТ, прошла процедура присвоения идентификационных кодов. Пункты проведения ЕНТ будут оснащены всем необходимым оборудованием», – сообщили в управлении образования Нур-Султана.

    Количество потоков в этом году увеличено вдвое. Их в общей сложности будет 14, тем самым тест будет проводиться ежедневно, а не через день, как в прошлом учебном году.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Нур Отан
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