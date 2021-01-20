ЕНТ в Кызылординской области: заявки на участие подали 6 092 выпускников

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области, где с 20 января по 5 февраля т.г. пройдёт Единое национальное тестирование, определены 8 центров тестирования. На сегодняшний день заявки на участие в тестировании подали 6 092 выпускников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Сovid-19.

В соответствии с «Планом проведения Единого национального тестирования для поступления в вузы на платной основе на 2020-2021 учебный год», утвержденным совместно с областным управлением образования, установлены санитарно-дезинфекционные требования к 82 аудиториям.

В пунктах проведения ЕНТ для тестируемых, членов государственной комиссии, дежурных организована термометрия, работа медпункта, наличие санитайзеров, дезинфицирующих ковриков для обуви. Кроме того, необходимым условием является расстояние между тестируемыми при запуске, а также при проведении ЕНТ. В пунктах проведения тестирования заблаговременно проведена дезинфекционная обработка аудиторий и помещений.

В случае выявления лиц с температурой 37С и выше и с явными симптомами респираторной инфекции, а также наличия в анамнезе контакта с лицами, зараженными КВИ или пребывания за границей за последние 14 дней, человек транспортируется в организацию здравоохранения на специализированном транспорте.

Как сообщалось ранее, ЕНТ-2021 стартовало в Казахстане. Январское ЕНТ проводится по согласованию с Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса и в связи с карантином пройдет в 15 потоков. Планируется, что ЕНТ будут сдавать более 120 тыс. человек. Это обучающиеся 11 (12) классов, абитуриенты с аннулированными результатами ЕНТ прошлого года и студенты, обучающиеся по творческим образовательным программам, которые желают перевестись на другие специальности.

Тестирование проводится по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Участникам ЕНТ дается 120 тестовых заданий, из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по двум профильным предметам по 35 заданий.