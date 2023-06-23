ЕНТ по физике: что необходимо знать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несколько правил по подготовке к ЕНТ по физики, подготовили специалисты онлайн-платформы Buki, передает МИА «Казинформ».

Подготовлено при поддержке маркетплейса Buki: https://buki.kz/repetitor/fizika/

Если в ЕНТ профильным предметом выбрана физика, стоит начать готовиться поскорее, поскольку предстоит восстановить в памяти большое количество формул.

На тестировании встретится несколько простейших задач на одну формулу, несколько более сложных и одна или две повышенного, профильного уровня сложности, в которых будет несколько тем связаны между собой.

Всего будет предложено 25 заданий. В ЕНТ вы не встретите задач из университетской программы, все они укладываются в материал школьной.

Какие темы самые важные для повторения перед экзаменом по физике?

Восстановите в памяти:

· основные понятия и законы механики, механического движения, его график;

· простые механизмы, такие, как рычаг (может потребоваться умение построить простейший чертеж, так что при подготовке потренируйтесь);

· принципы взаимодействия жидкостей и газов;

· молекулярную физику со всеми ее формулами и постоянными (например, то же число Авогадро, которое широко используется во многих типах задач);

· термодинамику (тепловая энергия, работа в термодинамике, количество теплоты);

· электростатику;

· электричество (закон Ома, построение электросхем);

· законы магнитного поля, силовые линии;

· элементы теории относительности в пределах школьного курса;

· атомную физику (конструкция атома, закон радиоактивного распада, простейшие задачи с его применением).

Как готовиться к экзамену по современной физике в рамках школьной программы?

Самостоятельная работа перед экзаменом, восстановление в памяти тем и решение задач может быть эффективным и без репетитора и курсов. Но лишь в том случае, если есть некое базовое представление о предмете. В противном случае стоит воспользоваться помощью опытного педагога, который сможет систематизировать знания и подтянуть вас.

Возьмите школьные учебники прошлых лет, смотрите ролики на Ютуб, например, канал Павел ВИКТОР. Весьма полезными могут быть документальные фильмы от Дискавери.

Если же вы видите, что процесс не идет, стоит выбрать репетитора или курсы. Для этого есть очень удобные платформы, где преподаватели предлагают свои услуги по подготовке абитуриентам.

Материалы, которые помогут вспомнить основные формулы и законы физики

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