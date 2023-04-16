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    ЕНТ для поступления на грант стартует 16 мая в Карагандинской области

    16 Апреля 2023, 08:18

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 16 мая по 5 июля выпускники школ смогут сдать ЕНТ для поступления на грант в высшие учебные заведения. Результаты этих тестов будут учитываться и для зачисления в вуз на платной основе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прием заявлений начнется 28 апреля и продлится до 14 мая включительно на сайте Национального центра тестирования.

    «Хочу акцентировать внимание выпускников, выбравших образовательную программу «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность». C этого учебного года в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ включена «Информатика», – сказала на брифинге в Региональной службе коммуникаций главный педагог области Гульсум Кожахметова.

    Всего в этом году школы области оканчивают более 7 тысяч выпускников 11-х классов и свыше 15 тысяч девятиклассников. На получение знака «Алтын белгі» претендуют 147 выпускников, на аттестат с отличием – 412, на аттестат с отличием в 9-х классах – 891 человек.

    Уже определены даты итоговой аттестации для учеников 9 (10) классов – с 2 по 13 июня, а также учащихся 11 (12) классов – с 5 по 19 июня 2023 года. Обучающиеся в 9 (10) классе сдают 4 экзамена. Выпускники 11 (12) классов сдают 5 экзаменов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование ЕНТ
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