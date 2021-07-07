ЕНТ: более 1900 казахстанских абитуриентов набрали свыше 120 баллов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки доложили о результатах Единого национального тестирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Едином национальном тестировании приняли участие 145 288 абитуриентов. Из них 75,5% сдали ЕНТ на казахском языке, 24,3% - на русском языке и 350 человек, то есть 0,2% - на английском языке. В этом году средний балл ЕНТ составил 69,08 балла. Данный показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 5 баллов. Пороговый балл набрали 65% абитуриентов и 39,4 % не смогли пройти пороговый балл», - сказал вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев на аппаратном совещании ведомства.

По его словам, две попытки сдачи ЕНТ повлияли на увеличение среднего балла.

«С внедрением электронного формата у абитуриентов было достаточно времени на корректировку своих ответов, решение тестовых заданий. 1 923 поступающих получили свыше 120 баллов. Максимальный балл - 140 баллов - набрал один абитуриент. Это ученик Данияр Уалиев из города Павлодар. Самый высокий балл по сравнению с прошлым годом составил 139. Его тоже набрал один абитуриент», - проинформировал вице-министр.

По данным Куаныша Ергалиева, на ЕНТ из-за изъятых у абитуриентов запрещенных предметов, 756 поступающих были лишены возможности сдать тест.

«За нарушение правил во время тестирования были аннулированы результаты 1 226 человек. Это на 86 человек больше, чем в прошлом году», - проинформировали в ведомстве.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал прошедшее Единое национальное тестирование.



