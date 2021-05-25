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    18:31, 24 Май 2021 | GMT +6

    ЕНТ: 87 выпускников пытались пронести запрещенные предметы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день более 75 тысяч абитуриентов сдали ЕНТ в 51 пункте тестирования. Из них 52 512 выпускников сдавали тесты на казахском языке, 19 622 – на русском, 182 – на английском языке. Средний балл по пяти предметам – 68,94. Максимальный балл – 138, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    «В целом, Единое национальное тестирование проходит в штатном режиме. На сегодняшний день 87 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ за попытку пронести запрещенные предметы в аудитории во время запуска. За нарушение правил тестирования были удалены из аудитории 287 человек, результаты тестирования у них аннулированы», – сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов.

    У восьми выпускников была зафиксирована повышенная температура, поэтому они будут сдавать ЕНТ в другой день.

    Напомним, что в этом году у выпускников есть возможность сдать ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта с лучшим результатом.


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