ЕНТ: 87 выпускников пытались пронести запрещенные предметы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день более 75 тысяч абитуриентов сдали ЕНТ в 51 пункте тестирования. Из них 52 512 выпускников сдавали тесты на казахском языке, 19 622 – на русском, 182 – на английском языке. Средний балл по пяти предметам – 68,94. Максимальный балл – 138, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

«В целом, Единое национальное тестирование проходит в штатном режиме. На сегодняшний день 87 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ за попытку пронести запрещенные предметы в аудитории во время запуска. За нарушение правил тестирования были удалены из аудитории 287 человек, результаты тестирования у них аннулированы», – сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов.

У восьми выпускников была зафиксирована повышенная температура, поэтому они будут сдавать ЕНТ в другой день.

Напомним, что в этом году у выпускников есть возможность сдать ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта с лучшим результатом.