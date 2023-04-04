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    ЕНТ: 85 абитуриентов пытались пронести смартфоны и шпаргалки

    4 Апреля 2023, 09:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 111 тысяч человек сдали январское ЕНТ. Из них 75% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 25% – на русском, 141 человек – на английском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Министерства науки и высшего образования в Facebook.

    Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78%, или 86 тысяч абитуриентов, 22% не смогли преодолеть пороговые баллы.

    Что касается среднего балла, то он составил 70 балл, что выше на 1 балла по сравнению с прошлым годом. Максимальный балл – 136.

    «Завершилось мартовское ЕНТ, которое проходило с 10 по 31 марта. Всего в январском Едином национальном тестировании приняли участие около 111 тысяч человек, что на 8 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Традиционно, наибольшее количество тестируемых, по 19% сдали комбинации предметов «Математика-Физика» и «Биология-Химия». 11% сдающих выбрали новую комбинацию «Математика-Информатика», необходимый для поступления на IT-направления. Тестирование прошло в штатном режиме», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

    Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями выделено дополнительные 40 минут на тестировании, также при необходимости им предоставляется помощник. Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам в январском ЕНТ приняло участие 237 абитуриента с ООП.

    Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 85 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 109 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

    В целях улучшения подготовки к ЕНТ Национальный центр тестирования в начале учебного года опубликовал на своем сайте и в социальных сетях спецификации дисциплин тестирования, план тестирования, 100 дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история», список терминов по «Информатике», список произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе».

    Кроме того, с начала 2022-2023 учебного года НЦТ вместе с крупными образовательными центрами проводит онлайн-уроки для подготовки к главному экзамену. А на сайте prob-ent.testcenter.kz абитуриенты могут пройти бесплатное пробное тестирование.

    Напомним, в этом году абитуриент может сдать ЕНТ пять раз: для обучения на платной основе в январе, марте и августе, для участия в конкурсе грантов необходимо сдать основное ЕНТ (2 раза) в мае-июне.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Вузы ЕНТ
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