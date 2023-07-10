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    ЕНТ-2023: более 120 баллов набрали 2868 выпускников

    10 Июля 2023, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК озвучил итоги ЕНТ текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пятого июля завершилось основное Единое национальное тестирование. Оно было проведено в электронном формате в 43 центрах тестирования по принципу «1 компьютер - 2 камеры -1 тестируемый». Как мы уже говорили ранее, одним из важных преимуществ является то, что каждый ребенок может воспользоваться двумя шансами и направить свой лучший результат на конкурс грантов», - пояснил вице-министр.

    По его словам, в этом году на сдачу основного ЕНТ 166 тыс. абитуриентов подали 305 тыс. заявок.

    «Из них 162 тыс. сдали тесты 291 тыс. раз, включая две возможности. По итогам тестирования предельные баллы набрали около 135 тысяч абитуриентов. Это эквивалентно примерно 83 процентам от общего числа участников. По сравнению с прошлым годом, это в несколько раз выше. В прошлом году было всего 37 процентов. Средний балл ЕНТ вырос на 7 баллов по сравнению с прошлым годом. В этом году средний балл составил -73. Самый высокий показатель получили 5 человек -137 баллов. Количество детей, набравших свыше 120 баллов, составило 2868», - уточнил Куаныш Ергалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование ЕНТ
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