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ЕНПФ вновь опроверг информацию о компенсации в 150 тысяч тенге

18 Октября 2018 18:12 195
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ЕНПФ вновь опроверг информацию о компенсации в 150 тысяч тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) повторно опровергли информацию о возмещении 150 тысяч тенге в связи с инфляцией, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«ЕНПФ в прошлом месяце предупреждал своих вкладчиков о несоответствующей действительности информации, распространяемой посредством WhatsApp вкладчикам (получателям), что пенсионный фонд возмещает 150 000 тенге в связи с инфляцией», - сообщили в пресс-службе фонда.

В связи с участившимися случаями повторных подобных рассылок, фонд снова предупредил всех вкладчиков (получателей) не доверять информации из неофициальных источников. Кроме того, в ЕНПФ, напомнили, что за рассылку заведомо ложной информации законодательством предусмотрена ответственность.

С опровержением информации распространяемой в мессенджере WhatsApp о возмещении денег из-за инфляции фонд выступал еще в прошлом месяце. Тогда же в фонде напомнили, что в Казахстане действует уникальная модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений.

Фонд предупредил своих вкладчиков и получателей о необходимости критически относиться ко всякого рода сообщениям, распространяемым в социальных сетях, и доверять исключительно проверенной информации из официальных источников.

 

 

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Ключевые слова: ЕНПФ, Интернет,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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