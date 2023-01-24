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    ЕНПФ распродает офисы в Астане

    24 Января 2023, 16:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «Единый накопительный пенсионный фонд» продаёт четыре офисных помещения в центре левого берега Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как подчеркнули в ЕНПФ в ответ на официальный запрос, общая сумма — 415 млн тенге. Это пустующие офисы в доме по улице Кунаева 12/1. Там же находится главная штаб-квартира партии AMANAT. Всего на сайте представлены четыре лота на помещения разной площади.

    Помещение площадью 185 квадратных метров выставлено за 113 млн тенге. Аукцион на повышение. Торги за ещё одно помещение площадью 201 квадратный метр стартуют с отметки 115 млн тенге. Офис, размером в 225 квадратных метров, уходит с молотка по цене от 131 млн тенге. Самый скромный – 89-метровый офис продают за 54 млн.

    Торги стартуют 31 января.

    Как уточнили в пресс-службе организации, распродажа связана с хозяйственной деятельностью, в частности с оптимизацией имущества.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана ЕНПФ
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