ЕНПФ предупреждает о новой мошеннической схеме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новой мошеннической схеме Единый накопительный пенсионный фонд предупреждает казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

«Начались единичные случаи звонков неустановленных лиц, представляющихся работниками АО «ЕНПФ», которые просят пополнить некий банковский счет для разблокировки пенсионного счета вкладчика. Пенсионный счет, по словам звонивших, будет использован якобы для платежей от иностранных банков для оплаты возмещения по судебным разбирательствам. В случае отказа перевести средства пенсионный счет якобы останется заблокированным. ЕНПФ предупреждает, что подобные звонки поступают не от работников ЕНПФ и в случае поступления таких звонков настоятельно просит прервать разговор», - говорится в сообщении.

Также в Едином накопительном пенсионном фонд напоминают, что согласно п.3 ст. 50 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» наложение ареста или обращение взысканий, в том числе на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя), не допускается. А в соответствии с пп.14) ст. 98 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» взыскание не может быть обращено на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя).

«Таким образом, на пенсионные накопления, имеющиеся на Вашем индивидуальном пенсионном счете, не может быть обращено взыскание судебного исполнителя или любого третьего лица. Ваш индивидуальный пенсионный счет не может быть заблокирован ни при каких обстоятельствах!», - сообщают в ЕНПФ.