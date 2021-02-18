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    ЕНПФ предупредил о фейковой рассылке

    18 Февраля 2021, 11:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) жалуются на телефонные атаки со стороны мошенников, которые пытаются узнать данные банковской карты якобы для перерасчета пенсии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда периодически сообщают о получении в социальных сетях и мессенджерах недостоверной информации о телефонных атаках со стороны мошенников. Последние, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, пытаются узнать номер банковской карты и просят назвать реквизиты якобы для перерасчета пенсии. ЕНПФ установлено, что подобная спам-рассылка несколько месяцев осуществлялась в Российской Федерации и никакого отношения к казахстанской накопительной пенсионной системе не имеет», - отметили в пресс-службе фонда.

    ЕНПФ в очередной раз сообщает, что не осуществляет подобных рассылок и не запрашивает личные данные и данные банковской карты по телефону.

    Также Фонд рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    ЕНПФ
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