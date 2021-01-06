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    ЕНПФ представил новую таблицу с порогами достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений

    6 Января 2021, 17:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал обновленную таблицу с порогами достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представленные суммы отличаются, от тех, которые были заявлены в прошлом году. сейчас они незначительно ниже.

    Также казахстанцам доступна пошаговая инструкция для проверки доступной к изъятию суммы.

    Получить консультацию вкладчики ЕНПФ могут через Контакт-центр по короткому 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также обратиться в случае необходимости в ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса и контакты доступны на сайте.

    Связаться с ЕНПФ также можно посредством чат-бота в WhatsАpp по номеру +7 777 000 14 18. Также в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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