ЕНПФ представил новую таблицу с порогами достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал обновленную таблицу с порогами достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представленные суммы отличаются, от тех, которые были заявлены в прошлом году. сейчас они незначительно ниже.

Также казахстанцам доступна пошаговая инструкция для проверки доступной к изъятию суммы.

Получить консультацию вкладчики ЕНПФ могут через Контакт-центр по короткому 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также обратиться в случае необходимости в ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса и контакты доступны на сайте.

Связаться с ЕНПФ также можно посредством чат-бота в WhatsАpp по номеру +7 777 000 14 18. Также в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.