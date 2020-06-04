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    ЕНПФ покупает 10% акций компании «Казахтелеком»

    4 Июня 2020, 23:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 % акций АО «Казахтелеком» выкупит Единый накопительный пенсионный фонд в рамках программы приватизации. Об этом сообщил председатель правления фонда «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как заявил Ахметжан Есимов, фонд владеет 50% акциями компании «Казахтелеком».

    «Компания является публичной, листингуется на KASE, является стратегическим активом, особенно в новых реалиях. Мы провели переговоры с Нацбанком - ЕНПФ покупает 10% акций фонда. Преимущества здесь какие: во-первых, не требуется изменения способа продажи; высокая готовность компании к размещению; рост стоимости акций способствует увеличению доходов ЕНПФ», - заявил Ахметжан Есимов в ходе заседания Совета ФНБ «Самрук-Казына» под председательством Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    Ранее данное предложение поддержал и Нурсултан Назарбаев.

    «По приватизации Казахтелеком я поддерживаю предложение о продаже 10% накопительному пенсионного фонду, что позволит нашим гражданам стать акционерами компании, а фонду оставаться крупным акционером», - отметил Елбасы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ФНБ «Самрук Казына» ЕНПФ Первый Президент - Елбасы
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