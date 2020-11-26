ЕНПФ: кому надо обратиться за пенсионными выплатами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) информирует своих вкладчиков о необходимости получения пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«АО «ЕНПФ» информирует лиц, достигших пенсионного возраста, мужчины – 63 года и старше, женщины – в 2020 году 59,5 лет и старше, имеющих пенсионные накопления в Фонде и не обратившихся за получением пенсионных выплат, о праве на получение пенсионных выплат из ЕНПФ. Особенно обращаем внимание женщин, которым в уходящим году исполнилось 59,5 лет. Если они не обратятся за назначением выплат до конца года, то в следующем году они смогут сделать это только в 60 лет. Как известно, согласно закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» пенсионный возраст женщин каждый год повышается на полгода и в 2027 году сравняется с возрастом мужчин», - говорится в сообщении ЕНПФ.

Напоминаем, что пенсионные выплаты из ЕНПФ устанавливаются со дня обращения получателя и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

Для подачи единого заявления в связи с достижением пенсионного возраста необходимо обратиться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в соответствии с графиком работ Государственной корпорации в любое удобное время. При этом есть возможность подать заявление за 10 дней до дня наступления пенсионного возраста.

На основании единого заявления получателю будет оказана в том числе и проактивная услуга по выплате государственной гарантии (разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений).

«ЕНПФ переводит в государственную корпорацию суммы пенсионных выплат получателей, рассчитанные в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан», - сообщили в Фонде.