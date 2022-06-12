ЕНПФ исполнил более 1,7 млн заявлений казахстанцев на жилье и лечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Больше всего исполненных заявлений приходится на жителей Алматы (17,63%), Нур-Султана (13,98%), Мангистауской области (10,36%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

«По состоянию на 1 июня 2022 года с января 2021 года ЕНПФ исполнил 1 323 432 заявления вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытых в банках, ЕНПФ перевел более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 2,4 млн тенге.

446,4 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы казахстанцами в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам», - сообщили в пресс-службе фонда.

Также ЕНПФ исполнил 384 969 заявлений на лечение на общую сумму 298,0 млрд тенге. Средняя сумма изъятия составляет 0,8 млн тенге. На ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 29,2 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО

«Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 июня текущего года переведено 8,7 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 5 870 заявлений. Средняя сумма перевода составляет 1,5 млн тенге.

Ранее сообщалось, что пенсионные активы ЕНПФ составили 12,9 трлн тенге.



