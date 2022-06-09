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    Энергоэффективные госзакупки внедрят в РК

    9 Июня 2022, 10:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить энергоэффективные государственные закупки во всех госучреждениях и квазигосударственном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева, это делается с целью усиления регулирования бюджетного сектора, обладающего значительным потенциалом энергосбережения, на который приходится 2% от всего потребления, а также квазигосударственного сектора, на долю которого приходится 41% от всего потребления РК.

    Законопроектом предлагается:

    - охват всех государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и естественных монополий вне зависимости от уровня энергопотребления в рамках Государственного энергетического реестра (сейчас субъектов ГЭР 9 178, станет - 23 794).

    - внедрение энергоэффективных государственных закупок, которые обеспечат снижение энергопотребления в государственных учреждениях, а также придадут импульс преобразованию казахстанского рынка энергопотребляющего оборудования.

    - установление нормативов энергопотребления, мониторинг их соблюдения, бенчмаркинг и выдача соответствующих рекомендаций по энергоэффективности.

    Сегодня на пленарном заседании Сената депутаты рассматривают в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».

    Ранее сообщалось, что целевые индикаторы по энергоэффективности хотят установить для энергоемких предприятий в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Сенат МИИР РК
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