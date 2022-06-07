Энергобезопасность страны – в надежных руках: Что делает KEGOC для повышения энергонадежности страны

У Казахстана высокий уровень энергобезопасности, электросети активно модернизируются, энергосистема в условиях возрастающих нагрузок перестраивается. Об этом стало известно по итогам отчета Казахстанской компании по управлению электрическими сетями «KEGOC» за 2021 год.

Как подчеркнул председатель Общественного совета АО «Самрук-Казына» Болат Жамишев, обратная связь, получаемая в рамках заслушивания отчетов, способствует улучшению деятельности компаний.

Национальная электросеть состоит из более 380 воздушных линий электропередачи протяженностью более 27 тыс. километров и 81 электрической подстанции с установленной мощностью трансформаторов более 38,7 ГВА, сообщил управляющий директор по стратегии и управлению активами АО «Самрук-Казына» Ернат Бердигулов.

В 2014 году АО «KEGOC» вышло на IPO, с того времени стоимость его акций выросла более чем в три раза. А рыночная стоимость компании за этот же период выросла с 131,3 до 429,4 млрд тенге. В прошлом году получено почти 53 млрд тенге чистой прибыли.

В этом году планируется выплата дивидендов в размере 42,2 млрд тенге.

При этом отчуждение ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ» в пользу государства не влияет на размер выплачиваемых дивидендов: чистая прибыль ТОО в соответствии с его Уставом направлялась на осуществление основного вида деятельности. Компания продолжит придерживаться утвержденной дивидендной политики и принципов защиты прав и интересов своих акционеров.

По информации управляющего директора по стратегии и устойчивому развитию АО «KEGOC» Эльвиры Конахбаевой, по сетям Национальной электрической сети (НЭС) передается 50 % от всей произведенной в Казахстане электроэнергии.

«Стратегия развития компании на 2022-2031 годы учитывает влияние глобальных трендов, связанных с энергопереходом и интеграцией ВИЭ в энергетическую систему, внедрение современных инновационных и цифровых технологий», - акцентировала Конахбаева.

В компании наблюдается значительный рост активов – на 325 млрд тенге по сравнению с 2021 годом, что связано с переоценкой основных средств, проведенной в четвертом квартале 2021 года. Ввиду роста объемов потребления электроэнергии за три последних года фиксируется рост производственных и финансовых показателей компании.

«В этом году ожидается рост доходов на 49,8 млрд тенге, связанный с увеличением планируемых доходов от регулируемых услуг на 22,1 млрд тенге: за счет роста тарифов, объемов услуг и доходов от продажи электрической энергии на балансирующем рынке», - сообщила управдир компании.

KEGOC реализует крупные инвестпроекты: реконструкцию воздушных линий 220-500 кВ филиалов «Актюбинские МЭС», «Западные МЭС», «Сарбайские МЭС», «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана». На стадии завершения проект «Усиление схемы внешнего электроснабжения города Туркестана». Запуск новой подстанции 220 кВ «Орталык» запланирован на лето текущего года.

В ходе заседания члены Общественного совета интересовались вопросами социальной стабильности, повышения уровня жизни работников, охраны труда. Сейчас в «KEGOC» трудятся 4 тыс. 425 работников, 84 % из них – производственный персонал. С 1 февраля рабочему персоналу, инженерно-техническим работникам и специалистам повысили зарплату на 45 тыс. тенге. В текущем году затраты на оплату труда запланированы на уровне 29,1 млрд тенге, это выше уровня 2021-го на 18,5 %.

В первом полугодии руководство компании провело 10 встреч в регионах с трудовыми коллективами, выявив проблемные вопросы, включая оплату труда, обучение и т.д.

В KEGOС действует профсоюз, работающий с ветеранами ВОВ и энергетиками (на учете компании состоят 58 участников ВОВ и лиц, приравненных к ним, более 1 200 ветеранов энергетики) и ведущий спортивно-оздоровительную работу. Ежегодно по льготным путевкам в домах отдыха отдыхают более 800 членов профсоюза.

«В рамках комплаенс политики в KEGOC создана среда открытого общения, когда работники не боятся сказать руководителям о возникших проблемах. В компании приняты Кодекс поведения, политика инициативного информирования, противодействия мошенничеству и коррупции, урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников», - сообщила Конахбаева.

В прошлом году на горячую линию компании поступило семь обращений, проверено 1 644 контрагентов, проведено пять проверок и расследований, обучено 400 работников.

В настоящее время KEGOC, как и другие компании АО «Самрук-Қазына», проходит реформирование в рамках Дорожной карты. План мероприятий включает 63 пункта, из которых уже исполнено больше половины.

Управляющий директор по системным услугам и развитию НЭС KEGOC Бекжан Мукатов сообщил, что в прошлом году произошел рост потребления электроэнергии на 6 %. Действуя на опережение в части обеспечения энергобезопасности страны, компания разрабатывает прогнозную модель развития НЭС на долгосрочную перспективу с учетом энергоперехода на ВИЭ, АЭС, массового использования электротранспорта, зеленого водорода.