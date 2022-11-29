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Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в домах

29 Ноября 2022, 23:04
Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в домах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Некоторые экибастузцы в целях ускорить подачу тепла в домах сливают сетевую воду, что, по словам энергетиков, увеличивает расход подпиточной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Слив сетевой воды, производимый​ потребителями, усложняет и замедляет работы по подключению домов​ к системе теплоснабжения, так как увеличивает расход подпиточной воды. Просим вас отказаться от​ сомнительной возможности ускорить подачу тепла в дома», - обратилась пресс-служба АО «Павлодарэнерго» к населению.

По данным предприятия, проблемы с отоплением домов сегодня в 11 многоэтажках и 18 частных домах устранялись силами специалистов ТОО «Экибастузтеплоэнерго», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Богатырь Комир», угольного разреза «Восточный», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и тепловиков из Петропавловска, Астаны и Караганды.

«Температурный режим в лечебных учреждениях сохраняется в пределах 20-25ºС, что соответствует санитарным нормам», - дополнили энергетики.

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