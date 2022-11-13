Энергетические и газированные напитки: о вреде, альтернативах и преимуществах отказа от них

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Энергетические и газированные напитки, по мнению экспертов, прочно вписались в рацион детей и взрослых. Анализ Национального центра общественного здравоохранения показал, что в Казахстане около трети детей в возрасте от 6 до 9 лет употребляют сахаросодержащие прохладительные напитки один и более раз в неделю, а 16,7% - ежедневно, в то время как уровень потребления овощей и фруктов низок. О том, как они влияют на организм детей и взрослых, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Одна банка газированного напитка содержит 10 чайных ложек сахара

«В первую очередь, энергетические и газированные напитки подпадают под классификацию сахаросодержащих напитков. Это типы напитков, содержащие свободные сахара, включая газированные или негазированные безалкогольные напитки, фруктовые, овощные соки и напитки, жидкие и порошковые концентраты, вода с вкусовыми добавками, энергетические и спортивные напитки, готовые чаи и кофейные напитки, молочные напитки с вкусовыми добавками. Основную опасность при их употреблении представляет высокое содержание свободных сахаров. Чрезмерное употребление сахара является основным фактором возникновения ожирения, диабета и кариеса зубов. В среднем одна банка сахаросодержащего напитка может содержать 40 граммов свободных сахаров (приблизительно около 10 чайных ложек столового сахара)», - рассказала национальный офицер странового офиса ВОЗ в Казахстане Лаура Утемисова.

Эндокринолог Жанна Тугаева отмечает, что даже редкое употребление энергетических напитков может вызвать приступ аритмии и другие неприятности.

«Энергетические напитки пьют, чтобы взбодриться, повысить физическую или умственную работоспособность. Однако при злоупотреблении энергетические напитки могут быть опасны для здоровья. Ударная доза кофеина приводит к серьезным проблемам с сердцем, а его комбинация с углекислым газом и с сахаром опасна для желудка и печени. Даже редкое потребление может вызвать приступ аритмии и другие неприятности. Как и прочие сладкие газированные напитки, энергетические напитки не рекомендуются людям с диабетом и с болезнями желудка. Чрезмерное употребление приводит к серьезным последствиям для здоровья. Они поражают сердечно-сосудистую систему, ведут к риску сердечной недостаточности, вызывают частые расстройства, бессонницу, головные боли, тревожность, повышение агрессии, панические атаки, визуальные и слуховые галлюцинации, хроническую усталость, повышение дозы кофеина резко увеличивает артериальное давление», - отметила эндокринолог.

Как газированные напитки влияют на организм человека?

О том, какой вред наносят сладкие напитки здоровью человека, рассказала руководитель Центра укрепления здорового образа жизни НЦОЗ Салтанат Назарова. По ее словам, после того, как человек выпивает стакан сладкой газированной воды, повышается содержание сахара в крови, а печень при этом перерабатывает углеводы в жир.

«Через 10 минут после приема 10 чайных ложек сахара нанесут удар по поджелудочной железе. Вас не будет тошнить только потому, что фосфорная кислота подавляет действие сахара. Через 20 минут произойдет подъем инсулина в крови. Через 40 минут печень переводит сахар в жиры, происходит поглощение кофеина, повышается артериальное давление, так как печень выбрасывает больше сахара в кровь, расширяются зрачки. Еще через 45 минут увеличивается количество гормона дофамина. Этот гормон стимулирует центр удовольствия мозга, улучшается настроение, появляется бодрость, снижается сонливость, но через час-полтора человек становится раздражительным и вялым», - пояснила Салтанат Назарова.

Таким образом, постепенно мозг адаптируется к привычке его владельца пить газированный напиток, начинает производить меньше нужных гормонов, так как теперь их можно получить и искусственным путем, просто выпив колы. Работа рецепторов в «системе поощрения» ухудшается, заставляя для достижения одинакового эффекта выпивать все больше и больше газированного напитка.

Риск ожирения возрастает в 1,6 раз

«Сладкие газированные напитки содержат в себе большое количество фосфорной кислоты, которая приводит к образованию камней в почках, а также к проблемам с костями: они становятся более хрупкими, возможно, развитие остеопороза. Выводясь из организма вместе с мочой, фосфорная кислота забирает с собой кальций и другие минералы, необходимые для полноценного функционирования тела. Жестяные банки, в которых продаются сладкие газированные напитки, внутри имеют специальное покрытие из камеди, которое содержит в себе BPA (бисфенол-А). Это вещество вызывает рак и проблемы с системой репродукции: преждевременное половое созревание у детей и другие репродуктивные нарушения. Связь между ожирением и чрезмерным увлечением сладкими газированными напитками уже давно доказана всевозможными исследованиями и тестами. Риск ожирения возрастает в 1,6 раз. У любителей сладкой газировки риск получить сахарный диабет второго типа увеличивается на 80%», - сказала глава Центра укрепления здорового образа жизни.

Спикер объяснила, что происходит с человеком, если он употребляет много энергетических напитков.

«Нервные медиаторы все время подхлестывают нервную систему, и она не выдерживает. Постоянное употребление энергетических напитков плюс неправильное питание - это риск нарушения углеводного обмена, что может привести, например, к сахарному диабету, ожирению. Если у человека склонность к эпилепсии, могут начаться припадки, аритмия, повышение артериального давления. Разрушаются мышцы сердца. Человек в молодом возрасте может стать инвалидом. Самое опасное - остановка сердца. Врачи не рекомендуют употреблять энергетические напитки людям с любой формой сердечно-сосудистых заболеваний, с нервными расстройствами, гастритом или язвой желудка. Также подобные напитки противопоказаны детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам», - пояснила Салтанат Назарова.

Однако на практике отказаться от употребления безалкогольных энергетических напитков не так легко, как кажется на первый взгляд. Наркологи говорят о возникновении психологической, так и физической зависимости.

«Энергетические напитки могут вызвать привыкание, потому что в их состав входит кофеин, глюкоза и добавки. Действие энергетического напитка провоцирует человека на увеличение дозы: сначала происходит возбуждение, потом резкий спад, и тогда человек думает, что ему необходим еще один напиток. Зависимость имеет комплексное воздействие. Кому-то нравятся вкусовые ощущения. Может быть зависимость от того, что человек как бы становится более бодрым, более жизнеспособным на уровне самовнушения, рекламы. Возникает еще химико-биологическая зависимость, потому что в нем большое количество глюкозы», - добавила она.

Не следует смешивать энергетические напитки с алкоголем

Спикер также напомнила, что не следует смешивать энергетические напитки с крепким алкоголем.

«В последние годы потребление энергетических напитков растет во всех странах. Причем самая активная категория потребителей - молодые люди и подростки. Дети подвержены более высокому риску развития сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний из-за кофеина. Причем это касается как детей младшего возраста, так и старшеклассников. Исследование американских врачей показало, что 51% всех обращений в скорую помощь в связи с недомоганием, вызванным употреблением энергетических напитков, приходится на детей. Энергетические напитки часто смешивают с крепким алкоголем. Это опасная практика, которая увеличивает негативные эффекты обоих компонентов. Смешение энергетического напитка и спиртного значительно увеличивает нагрузку на сердце и печень, повышает вероятность запоя, понижает уровень контроля за своим поведением - из-за воздействия кофеина пьяному человеку может показаться, что он не так уж и пьян, а также повышает вероятность рискованного поведения, например, незащищенного секса, сексуального насилия или езды за рулем», - отметила Салтанат Назарова.

ВОЗ рекомендует снизить потребление свободных сахаров до 10%

Всемирная организация здравоохранения в этой связи рекомендует снизить уровни потребления свободных сахаров, как взрослыми, так и детьми до менее 10% от общей калорийности потребляемых продуктов.

«ВОЗ рекомендует употреблять питьевую воду, придерживать сниженные уровни потребления свободных сахаров на протяжении всей жизни. Если же самостоятельно проблему решить трудно, лучше обратиться к медицинским специалистам», - пояснила национальный офицер Странового офиса ВОЗ в Казахстане Лаура Утемисова.

Об альтернативах газированным и энергетическим напиткам

«Если необходимо взбодриться, то эксперты советуют выпить одну-две чашки натурального кофе, чая с сахаром, добавив лимон или имбирь. Если это не помогает, а вам просто необходимо работать, можно лечь поспать на 15-20 минут. Если вы систематически не можете проснуться - идите к неврологу, он подскажет, как регулировать сон: есть определенные фазы, когда лучше просыпаться и наоборот, есть стабилизаторы сна. Если вам необходим кофеин, то кофе или чай без сахара - гораздо более предпочтительный способ получить его, чем энергетические напитки», - сказала руководитель Центра укрепления здорового образа жизни НЦОЗ Салтанат Назарова.

Однако, по словам спикера, есть и другие способы взбодриться без кофеина. Во-первых, пить воду, так как достаточная гидратация позволяет дольше оставаться бодрым и меньше уставать. Во-вторых, следует принимать витамины, так как дефицит тех или иных микронутриентов часто вызывает плохое самочувствие, подавленность и усталость. В-третьих – следует заниматься спортом. Легкие и умеренные физические нагрузки стимулируют нервную систему и вызывают приливы энергии, гораздо более здоровые и естественные, чем кофеин.

Какие изменения ощутят люди после отказа от газированных и энергетических напитков?

Руководитель Центра укрепления здорового образа жизни НЦОЗ Салтанат Назарова привела перечень органов и состояний, и положительные изменения, которых можно достичь при замене сладких газированных напитков водой.

«С того момента, как вы откажетесь от газированного напитка, вы фактически начнете заботиться о своем сердце. Даже сокращение ее употребления приводит к снижению артериального давления и улучшению состояния сердца. Напротив, люди, пьющие сладкую газированную воду, поднимают, таким образом, свое давление, а те, кто пьет содовую в особенно больших количествах, имеют на 20% больше шансов сердечного приступа», - сказала спикер.

По ее словам, отказ от них также улучшит состояние полости рта и поможет сделать зубы более белыми.

«Исследователям знакомы крайние случаи злоупотребления газировкой, при которых за несколько лет зубы разрушаются до состояния, характерного для метамфетаминовых наркоманов. Газировка - диуретик, но приводит не только к учащению мочеиспусканий, но и к раздражению мочевого пузыря и усугублению инфекций мочевыводящих путей. Отказ от газированных напитков улучшает состояние костей и снижает риск остеопороза. Эффект усиливается, если содовая заменяется напитками, обогащенными кальцием - например, молоком», - отметила спикер.

Один из простейших способов снижения веса - исключение газированных напитков из рациона.

«По подсчетам диетологов, если человек ежедневно выпивает большую порцию кока-колы из «Макдональдса», то отказ от этой привычки приведет к сокращению 200 тысяч калорий за год. Это эквивалент примерно 27 килограммам. Недавнее исследование обнаружило связь между значительным потреблением энергетиков и укорочением теломер, концевых участков хромосом. Длина теломер - биомаркер старения (чем они короче, тем «старше» ткани и органы). Таким образом, отказ от газированных напитков повышает шансы на долголетие и здоровье», - добавила она.



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