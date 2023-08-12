Энергетическая отрасль Узбекистана переходит на чрезвычайный режим работы – Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения стабильной работы энергосистемы в осенне-зимний период энергетическая отрасль Узбекистана переходит на чрезвычайный режим работы. Об этом в ходе видеоселекторного совещания по вопросам энергетики заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В ходе совещания руководителям энергетического комплекса и хокимам дан ряд поручений по обеспечению устойчивого функционирования системы. Так, во втором полугодии поручено добыть 30 млрд кубометров газа и произвести 41 млрд киловатт-часов электроэнергии, обеспечить их бесперебойную подачу потребителям, довести запасы газа в подземных хранилищах газа не менее чем до 3,5 млрд кубометров.

Также поставлена задача к 1 октября полностью завершить ремонт 1,1 тыс. км сетей и 402 трансформаторов. В осенне-зимний период обеспечить население и объекты социальной сферы бесперебойной подачей 335 тыс. тонн сжиженного газа. К концу года необходимо произвести 400 тыс. тонн бензина и импортировать 120 тыс. тонн.

Президент поручил руководству энергетического комплекса совместно с губернаторами регионов и руководителями отраслей до конца года принять меры по экономии 3,7 млрд киловатт-часов электроэнергии и 2,4 млрд кубометров газа. Подчеркнута важность установки еще 250 мегаваттных солнечных панелей на объектах социальной сферы и в государственных учреждениях.

«Ответственные руководители с сегодняшнего дня перейдут на чрезвычайный режим работы, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в осенне-зимний период», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы в январе текущего года в Узбекистане побили абсолютные рекорды за все годы метеорологических наблюдений. Республика в ходе экстремальных холодов столкнулась с масштабным энергокризисом. Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме.

На фоне серьезных проблем в работе коммунальных систем в столице и регионах республики развернули военно-полевые кухни и пункты обогрева. В целях повышения энергоэффективности жилого фонда правительство Узбекистана намерено утеплить более 30 тыс. многоэтажных домов базальтовым покрытием и перевести их на альтернативные источники энергии.