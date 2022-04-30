Эндемическим по клещевому энцефалиту остается район Акмолинской области

БАЛКАШИНО. КАЗИНФОРМ - Сандыктауский район Акмолинской области остается эндемическим по клещевому энцефалиту. Об этом сообщил руководитель районного управления санитарно-эпидемиологического контроля Олег Макашов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидемиологическая ситуация в Сандыктауском районе стабильная. Последние случаи коронавируса были зарегистрированы в конце февраля текущего года.

«Мы считаем, что это достигнуто благодаря большой работе по вакцинации. Наш район уже добился 90% первичного комплекса вакцинации и порядка 64-65% - ревакцинации по КВИ. Однако на сегодня у нас стоит большая задача по клещевому энцефалиту. Мы являемся эндемическим районом в РК, этот термин значит, что в природе присутствуют резервуары инфекции, в нашем случае - это иксодовые клещи. Наш район включен в список опасных зон, и если у нас человека укусит клещ, ему сразу вводится иммуноглобулин. В других районах, не являющихся эндемическими, сначала клеща исследуют на наличие вируса, и только затем в случае необходимости вводится иммуноглобулин», - сказал О. Макашов.

По его словам, в районе уже начали проводить акарицидную обработку в местах массового скопления людей, а также там, где жители собирают грибы и ягоды.

«С начала сезона у нас зарегистрировано только четыре укуса, но заболеваемости нет. В прошлом году тоже не было случаев заболевания. Это все благодаря вакцинации против клещевого энцефалита, которую получают пастухи, лесорубы, геологи, механизаторы», - пояснил главный госсанврач района.

Отобранные в районе клещи отправляются в специальный исследовательский институт, где их изучают на наличие вируса. Пока в этих клещах находят вирус энцефалита, поэтому статус эпидемического район не меняет.