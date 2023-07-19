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    Энциклопедию о религиозных объектах столицы презентовали в Астане

    19 Июля 2023, 20:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане презентовали энциклопедию «Религиозные объекты столицы», рассказывающую об истории возникновения официально функционирующих религиозных объединений, их деятельности и культовых сооружениях, передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Мероприятие состоялось во Дворце мира и согласия. На презентации, которая прошла под председательством заместителя акима Астаны Есета Байкена, присутствовали представители научно-экспертного сообщества и служащие государственных органов. Книги подготовлены управлением по делам религий столицы.

    В церемонии открытия принял участие председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов, который отметил, что издания станут незаменимыми путеводителями по религии для жителей и гостей столицы.

    «Религия – это часть социальной и духовной жизни нашего народа. В казахском народе обычаи гармонируют с религией.

    Можно сказать, что качество жизни, воспитания правильного поколения, правильного воспитания следующего поколения, уважения, проявления добродетели – это отличительная черта нашей религии и традиций. Думаю, что этот труд станет ориентиром для столичных жителей, гостей города и исследователей религиозной сферы», - сказал председатель маслихата.

    Заместитель акима города Есет Байкен отметил, что произведение, написанное об истории и культовом опыте религиозных объединений, является достижением Астаны за четверть века.

    «Сегодняшнее мероприятие совпало с 25-летием Астаны. Посоветовавшись с управлением по делам религий, мы решили создать энциклопедию с целью демонстрации достижений в области религии. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проводимый каждые три года, сделал нашу столицу центром мирового и духовного диалога. Благодаря труду 14 религиозных конфессий и 57 религиозных объединений столицы за 25 лет религиозная сфера столицы сформировала свой уникальный путь. Эти достижения мы постарались показать в изданных книгах», - сказал заместитель акима города.

    Новый сборник разделен на 16 глав. В каждом разделе представлена отдельная подробная информация о конфессиях в нашей столице. Также рассказывается об истории происхождения и работе религиозных объединений, которую они выполняют сегодня. В издания включены фотографии архитектурных сооружений различных религиозных мест.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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