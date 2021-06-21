Эмомали Рахмон: ШОС - влиятельный участник современной системы международных отношений

НУР-СУЛТАН. ХОВАР - КАЗИНФОРМ - Вышло интервью Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Национальному информационному агентству «Ховар» по случаю 20-летия Шанхайской организации сотрудничества, передает МИА «Казинформ».

В 2021 году Таджикистан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Председательство Таджикистана совпадает с юбилейной датой 20-летия создания Организации и проходит под девизом «20 лет ШОС: сотрудничество во имя стабильности и процветания».

В этой связи Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ответил на вопросы Национального информационного агентства Таджикистана «Ховар».

В ходе интервью Эмомали Рахмон напомнил, как была организована организация. Президент отметил, что Душанбинская встреча глав государств «Шанхайской пятерки» заложила концептуальную основу создания ШОС.

«4-5 июля 2000 года в Душанбе состоялась пятая и последняя встреча глав государств «Шанхайской пятерки», в заключительной декларации которой было зафиксировано положение, предусматривающее превращение «Шанхайской пятерки» в региональную структуру многостороннего сотрудничества в различных сферах. Впоследствии 14-15 июня 2001 года в Шанхае на саммите лидеров Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана было объявлено о создании уже шестью государствами многосторонней структуры — Шанхайской организации сотрудничества», - рассказал глава Таджикистана.

Также Президент страны напомнил, что другим важным шагом на пути развития ШОС стало заседание Совета глав государств в 2005 году, на котором был предоставлен статус наблюдателя сразу двум крупным азиатским державам – Индии и Пакистану, которые спустя двенадцать лет стали полноправными членами Организации.

Со временем статус наблюдателя получили также Монголия, Беларусь, Афганистан и Иран, а статус партнера по диалогу – Азербайджан, Армения, Турция, Камбоджа, Непал и Шри-Ланка. Еще более десяти государств подали заявку на участие в ШОС в качестве наблюдателя, среди них — Украина, Саудовская Аравия, Катар, Израиль и другие.

Вместе с тем, Эмомали Рахмон выразил свое мнение касательно возможностей ШОС.

«Сегодня ШОС — это влиятельный и ответственный участник современной системы международных отношений, вносящий свой вклад в обеспечение мира и безопасности, урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами, исходя из принципов равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела государств, отказа от применения силы или угрозы ее применения. Одним словом, за сравнительно небольшой по историческим меркам период, Организация стала значительным фактором региональной и глобальной политики», - отметил Эмомали Рахмон.

Также Президент страны ответил, какие основные задачи и направления работы Организации в 2021 году он может выделить.В интервью агентству Эмомали Рахмон отметил, что назрела необходимость наращивания сотрудничества в секторах промышленного производства и энергетики, особенно в сферах возобновляемых источников энергии, в том числе гидроэнергетики. В этом контексте в июле и августе этого года в Душанбе запланировано проведение первых встреч министров промышленности и министров энергетики государств-членов ШОС.

По словам Президента Таджикистана, главным содержанием принципов деятельности Организации являются открытость, доверие, равноправие, добрососедство, взаимная выгода, взаимные консультации, уважение многообразия культур и цивилизаций, стремление к совместному созиданию и развитию.