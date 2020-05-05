Эмомали Рахмон освободил от должности главу Минздрава Таджикистана

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от занимаемой должности министра здравоохранения и социальной защиты населения Насима Олимзода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Указ опубликован на официальном сайте Президента Таджикистана.

Насим Олимзода освобожден от занимаемой должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Новым министром здравоохранения стал Абдуллозода Джамолиддин Абдулло.

По состоянию на 5 мая текущего года в Республике Таджикистан зарегистрировано 293 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19, в результате чего 5 человек скончалось, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Напомним, 30 апреля Таджикистан официально сообщил о первых зарегистрированных случаях заражения коронавирусом.