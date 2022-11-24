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    Эмманюэль Макрон заверил Касым-Жомарта Токаева в своей поддержке

    24 Ноября 2022, 20:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в адрес Касым-Жомарта Токаева также поступила поздравительная телеграмма по случаю переизбрания Президентом Республики Казахстан от Президента Франции Эмманюэля Макрона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем поздравительном послании пожелал Касым-Жомарту Токаеву всяческих успехов в исполнении высоких обязанностей.

    – С 2019 года Казахстан приступил к амбициозному процессу политической и экономической модернизации, за которым мы следим с самым пристальным вниманием. Я уверен, что Ваше переизбрание позволит сохранить этот импульс и осуществить объявленные Вами реформы в интересах Вашей страны и казахстанского народа. Мне также известны усилия, которые Вы прилагаете для укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии, и я хотел бы заверить Вас в своей полноценной поддержке, – пишет Эмманюэль Макрон.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Франция
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