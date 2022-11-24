Эмманюэль Макрон заверил Касым-Жомарта Токаева в своей поддержке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в адрес Касым-Жомарта Токаева также поступила поздравительная телеграмма по случаю переизбрания Президентом Республики Казахстан от Президента Франции Эмманюэля Макрона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем поздравительном послании пожелал Касым-Жомарту Токаеву всяческих успехов в исполнении высоких обязанностей.

– С 2019 года Казахстан приступил к амбициозному процессу политической и экономической модернизации, за которым мы следим с самым пристальным вниманием. Я уверен, что Ваше переизбрание позволит сохранить этот импульс и осуществить объявленные Вами реформы в интересах Вашей страны и казахстанского народа. Мне также известны усилия, которые Вы прилагаете для укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии, и я хотел бы заверить Вас в своей полноценной поддержке, – пишет Эмманюэль Макрон.





Фото: akorda.kz